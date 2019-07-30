تسريحات شعر غيَّرت التاريخ من الستينيات إلى العصر الحالي

شهد عالم تصفيفات الشعر، تسريحات غيَّرت التاريخ من الستينيات إلى العصر الحالي، وصارت علامات تميز أهم صيحات الجمال في تلك العصور.

فتميَّزت في فترة الستينات بتسريحة تويغي القصيرة وهي الرائجة بشدة وتميزت بها عارضات الأزياء والممثلات في بريطانيا، وبعدها ظهرت في السبعينات تسريحة جيري هول وهي عبارة عن شعر طويل مموج مصفف إلى جانب الوجه لإبراز أنوثة صاحبة التسريحة.

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ووجدت تسريحة غرايس جونز مكانًا لها في عالم الجمال وهي عبارة عن قصة Buzz Cut بغرة علوية طويلة إلى حد ما ومصففة لأعلى، وكانت السبب في انتشارها عارضة الأزياء الجامايكية الشهيرة.

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وجاءت الحسناء سيندي كراوفورد في فترة التسعينات بتسريحة شعرها المنسدل الغزير والملون بخصلات متنوعة بين البني والذهبي لتزيدها حيوية وأنوثة. وبعدها حدثت عدة تحولات في عالم تسريحات الشعر النسائية.

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