طرح مجموعة ملابس للإحرام تقاوم الحرارة الشديدة أثناء الحج

طرحت مصممة الأزياء أميرة شوعة، ملابس تناسب الحجاج باللون الأبيض والأسود ومصنعة من القطن المصري؛ وذلك لمقاومة الحرارة الشديدة أثناء الحج. وقالت أميرة شوعة، "إنها ميزت الاسدالات والعبايات بالقماش الشيفون الراقي والمختلف، ونوعت في التصاميم بين الواسعة والفضفاضة". وأضافت أنها لم تنسى عباءة عيد الأضحى للمرأة المحجبة التي ترتدي الزي الأسود والجلباب الطويل الواسع، وهي مطعمة بالقماش المطبوع بالرسومات والزخارف الإسلامية المدهبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: عباءات 2019 المفتوحة لإطلالة غير تقليدية في الصيف إطلالات أنيقة للمدوّنة الخليجية حنين الصيفي بالعباءات السوداء

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