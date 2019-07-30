حقائق مذهلة عن الموز.. قد تسمع بها للمرة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تحتوي جميع أنواع الفاكهة على السكر، ولكن الموز أكثر كثافة في السعرات الحرارية مقارنة بالأنواع الأخرى. فهل عليك أن تتجنبه؟ لا تقلق، إليك الحقيقة:

ويحتوي الموز على حوالي 14 جراماً من السكر.

قد تكون سمعت أن السكر في الفاكهة أفضل من السكر الموجود في الحلوى. لكن السكر له نفس التركيبة الجزئية سواء في قطعة كيوي أو "كاب كيك"، بحسب ما ذكر "CNN" عربي.

الشيء الجيد في الفاكهة هو أن السكر غالباً ما يأتي مع الألياف. إذ يحتوي الموز على حوالي 3.1 جرامات من الألياف.

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يقول الخبراء إن الموز غير الناضج أفضل قليلاً من الموز الناضج.

ويحتوي الموز الأخضر على ما يسمى بالنشا المقاوم، الذي يساعد في حرق الدهون.

كما أنه غني بمستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

يحتوي الموز أيضاً على خاصية كيميائية قد تساعد في التحكم في آلام المعدة، وتقليل خطر الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

ليس هذا فقط، فالموزة الواحدة تحتوي على حوالي 25٪ من الحاجة اليومية لفيتامينB6.