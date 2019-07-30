هكذا تحصل على بشرة برونزية بطريقة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يهتم الكثيرون باكتساب لون برونزي لبشرتهم خلال العطلات، إلا أن لهذا الأمر سلبياته إذا لم نتبع خطوات معينة للحصول عليه، يمكن لها أن تنتهي بالبعض إلى الإصابة بحروق الشمس.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، وإنما هناك الكثير من أنواع الزيت والكريم ومنتجات التجميل المتوفرة لمنح اللون البرونزي، ووفقا لما نقله "العربية"، يقدم موقع Boldsky طريقة طبيعية وسهلة وفعالة للحصول على تلك السمرة بفعل زيت الزيتون الذي يتميز بأنه:

عنصر مغذٍّ ومرطب للبشرة يساعد في تحقيق اللون الصيفي مع توفير الحماية اللازمة، كما أنه غني بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة تساعد على تهدئة البشرة وحمايتها من الأضرار التي تحدثها الجذور الحرة، ويسهم في تحسين وظيفة حاجز البشرة، مما ينشطها ويشكل لها حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. أيضا له دور في جذب حرارة الشمس وامتصاصها بفضل مكوناته الأساسية، فهو يمنع أي طفح أو تجاعيد في البشرة بفضل خصائصه العلاجية.

طريقة الاستخدام:

- قم بفرد منشفة كبيرة على كرسي أو سرير في الشمس.

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- اضبط مؤقت الساعة على 30 دقيقة (يمكن تغيير المؤقت في المرات التالية بناءً على مدى تفاعل البشرة).

-اغمر منشفة صغيرة في وعاء به بعض زيت الزيتون وافركها برفق على الجزء الأمامي من الجسم، بالإضافة إلى الوجه والرقبة.

- بعدها يجب الاسترخاء لمدة 30 دقيقة.

- ثم يتم إعادة ضبط المؤقت لمدة 30 دقيقة أخرى. ويتم غمس منشفة صغيرة في وعاء زيت الزيتون مرة أخرى، ثم فركها بدون إفراط في كمية الزيت على الجزء الخلفي من الجسم، مع التأكد من تغطية الرقبة ومنطقة خلف الأذنين أيضًا.

- بمجرد الانتهاء بعد مرور 30 دقيقة، يتم غسل الجسم جيدًا بلطف باستخدام صابون معتدل وماء بارد (مع التأكد من غسل الزيت تماما).

هذه طريقة صحيحة وسليمة تمكنك من الحصول على اللون المثالي دون أضرار.