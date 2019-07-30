فيديو.. بعد "البيض المدحرج".. بسمة وهبة تثير الجدل من جديد بـ"أكلة سمك"

عادت الإعلامية، بسمة وهبة في الظهور من جديد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب توقف برنامجها "شيخ الحارة".

وشاركت "وهبة" متابعيها بمقطع فيديو من إحدى فروع مطاعمها بشواطئ مارينا، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهر المقطع مجموعة من السيدات، وهن يتناولن الأسماك والمأكولات البحرية، والشيشة، مُعلقة: "نشوان وهبة ودليل الجريمة الكاملة بمارينا 5".

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غضب عدد من المتابعين لتصوير "وهبة" الطعام، وعلق أحدهم: "خافو من الله شوية، إنت دكتورة، في ملايين من الناس مبيلاقوش رغيف ياكلوه وبيشوفوكم"، وأضاف متابع ثاني: "لازمة الفيديو إيه إحنا مالنا تاكلو ولا تتفسحو راعو شعور ناس محرومة".

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أزمة الطعام ليست جديدة

وكانت الإعلامية أثارت الجدل من قبل، خلال شهر رمضان الماضي، بسبب فاتورة سحور لأربعة أفراد قيمتها 926 جنيها، من إحدى فروع مطعمها بالمهندسين، والتي أثارت غضب البعض، بسبب ارتفاع سعرها، وبالأخص ارتفاع سعر طبق "البيض المدحرج".

وعلقت "وهبة" حينها من خلال فيديو، قائلة: "لكل ست بيت جميلة وحلوة عاوزة تأكل حاجة غريبة، زهقنا من البيض المسلوق، والبيض المدحرج ده مش حاجة جديدة، جدتي الله يرحمها من 20 سنة عرفتني عليه، هو حاجة غريبة بالنسبة لنا إحنا كقاهريين، لكن هو موجود في كل الأرياف والصعيد، بالسمنة البلدي الحلوة الجميلة".

بالفيديو بسمة وهبة تكشف سر تقديمها "البيض المدحرج" بعد أسبوع من الجدل