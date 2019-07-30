موظف وطليقته في السويس يتقدمان بطلب تنازل عن حضانة طفليهما أمام المحكمة

تقدما " خ. ك. ط " موظف، وطليقته "ش. ع. ق" ربة منزل، بطلبين للمحكمة بتنازل كل منهما عن حضانة طفليهما، بسبب العناد والخلافات المتكررة بينهما.
رفعت الأم قضية أمام محكمة الأسرة، تطالب من خلالها بالنفقات الخاصة بالرعاية لابنها 8 أعوام وابنتها 7 أعوام الحاضنة لهم.
وقدمت السيدة خلال جلسة المحكمة طلب بالتنازل عن حضانة طفليها لزوجها، بسبب عدم قدرتها على الانفاق عليهما، مطالبة والدهما برعايتهما.
وأكدت السيدة في أقولها أنها لا تستطيع الإنفاق على أطفالها، وتعيش في منزل والدها، وخلال نفس الجلسة أمام المحكمة رفض الزوج حضانة أطفاله، متهما زوجته أنها تريد التخلص من أبنائها للزواج، وتقدم بطلب للتنازل عن حضانة طفليه للأم، لمنعها من الزواج بحسب قوله.
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