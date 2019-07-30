بإطلالة شبيهة لرانيا يوسف.. ياسمين عبد العزيز تعود للقاءات التليفزيونية مع منى الشاذلي

ابتعدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن الظهور باللقاءات التليفزيونية الفترة الماضية، حتى ظهرت مجددا مع الإعلامية منى الشاذلي بإحدى حلقات الموسم الجديد من برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc".

وارتدت "ياسمين" فستان منقوش بالورود، و"توب دانتيل" باللون الأسود، يشبه إطلالة سابقة للفنانة رانيا يوسف خلال سهرة خاصة بصحبة الفنانة لقاء الخميسي ودينا، في أبريل من العام الحالي.

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ياسمين عبد العزيز قدمت آخر أعمالها مسلسل "لآخر نفس" في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته النجوم فتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسني، وأحمد العوضي، وثراء جبيل، ومراد مكرم، من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج حسام علي، وإنتاج "سينرجي".

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أصدرت بيان مؤخرا تعلن فيه انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، رسميا، بعد زواج دام سنوات، وارتباطه بالفنانة ريهام حجاج.