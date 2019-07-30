أسباب النزيف المهبلي بين أوقات الدورة الشهرية

يحدث النزيف المهبلي غير الطبيعي بين الفترات الفاصلة من النزيف الرحمي الشهري المعروف باسم الدورة الشهرية، وتستغرق الفترات الفاصلة بين الدورة الشهرية المتوسطة من 21 إلى 35 يومًا، وتستمر لبضعة أيام تصل لأسبوع، ولكن حدوث النزيف عقب انقطاع الدورة الشهرية أمرا غير طبيعيا ينذر جسدك بوجود مشكلة تحتاج للتدخل والحل.

ولحدوث النزيف المهبلي غير الطبيعي أسبابا عدة، منها كما ذكرها موقع "هيلث لاين":

الخلل الهرموني

الاستروجين والبروجستيرون هما الهرمونان اللذان ينظمان دورتك، وهناك أسباب عدة ينتج عنها اضطراب الهرمونات :

1- المبايض المختلة وظيفيا.

2- مشاكل الغدة الدرقية.

3- بدء أو وقف حبوب منع الحمل.

4- يحدث أحيانا نزيف أثناء التبويض نتيجة التغيرات الهرمونية.

وعند بدء أي نوع من وسائل منع الحمل الهرمونية، يكون النزيف غير الطبيعي شائعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وفقًا لما ذكرته الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.

مضاعفات الحمل

هناك مضاعفات أثناء الحمل يمكن أن تسبب نزيف، فالإجهاض والحمل خارج الرحم يمكن أن يسبب النزيف، ويحدث الحمل خارج الرحم عندما تقوم البويضة المخصبة بزرع نفسها في قناة فالوب بدلاً من الرحم.

الأورام الليفية الرحمية

الأورام الليفية الرحمية هي نمو غير سرطاني يتشكل في الرحم، وهي أورام ليست شائعة لدى النساء اللائي ولدن من قبل، وتتسبب في النزيف غير العادي.

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العدوى

قد يشير النزيف المهبلي بين الدورة الشهرية إلى إصابة الأعضاء التناسلية، ويمكن أن تسبب العدوى الالتهاب والنزيف، كالعدوى المنقولة جنسيا، أو استخدام الغسول المهبلي أو انتقال العدوى أثناء الجماع.

كما يسبب مرض التهاب الحوض النزيف، والذي يتسبب في التهاب الأعضاء التناسلية مما يؤدي إلى حدوث النزيف.

السرطان

هو سبب أقل شيوعًا، ولكن هناك أنواعا معينة من السرطانات يمكن أن تسبب النزيف، ومنها:

عنق الرحم.

المهبل.

الرحم.

المبايض.

أسباب نادرة

الأسباب المحتملة الأخرى للنزيف المهبلي نادرة، ومنها:

إدخال شيء في المهبل.

الإجهاد الشديد.

السكري.

اضطرابات الغدة الدرقية.

زيادة الوزن أو فقدان كبير في الوزن.