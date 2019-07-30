طريقة عمل الكرواسون بالتفاح

الكرواسون بالتفاح من أشهى المعجنات، وهو من الأكلات الفرنسية الشهيرة، يعد بسهولة وبسرعة، ويفضله الصغار والكبار، ويمكنك تقديمه ساخن أو بارد مع كوب عصير أو لبن، يؤكل في الإفطار أو بين الوجبات. مقادير العجينة كوب دقيق معلقة كبيرة خميرة فورية رشة ملح ماء للعجن حسب الحاجة بيضة فانيليا معلقة كبيرة سكر نصف كوب زبدة الحشو تفاح مقطع Advertisements وجه العجينة بيضة سكر فانيليا طريقة عمل كرواسون التفاح يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح والبيضة والفانيليا والزبد. يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة. تغطى العجينة وتترك لتتخمر. تفرد بالنشابة وتدهن بالزبدة أو السمنة. تقطع مثلثات وتحشى بشرائح التفاح. ترص في صينية وتترك لتتخمر مرة أخرى. يدهن الوجه بالبيض والفانيليا ويرش بالسكر. توضع في الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم.

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