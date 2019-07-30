بالفيديو.. رسالة من ريهام سعيد لمتابعيها: "كأني عملت جرم في البلد"

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو من إحدى حلقات برنامجها "صبايا"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توجه من خلاله رسالة لمتابعيها.

وقالت خلال مقطع الفيديو: "كل الحكاية إن احنا برنامج ربنا وفقنا، ربنا هو اللي وفقنا في اللي إحنا بنعمله وكل حاجة كانت بالصدفة، وفضلنا نشتغل بجدية شديدة جدًا، لما بقدم قصة وفيها أطراف، لإن مينفعش أخليك ناحية حد وتسيب حد وهو مظلوم، ومبيبقاش ليا علاقة بأى طرف منهم، ولكن ببقى مصممة، أقول الحقيقة مهما كان هيكلفني ده ومهما كنت ماشية عكس،".

وتابعت: "وكأني أكتر واحدة عملت جرم في البلد دي، مع إني قضيت 14 سنة من عمري مبعملش غير كل حاجة كويسة للبلد، مع إن ده مش تفضل مني، واجب كل واحد فينا".

وتفاعل عدد كبير من متابعي ريهام مع مقطع الفيديو، وإنهالت التعليقات عليها، ومنها: "ربنا هيشفيكي عندي ثقه عشان لازم بعد متساعدي الناس على المرض، ربنا يبتليكي بمرض ويختبرك بنفس العدو اللي كنتي بتحاربيه مع الحالات ولازم تصبري عشان لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ"، و"ربنا هيكرمك وإذا قدر ليكي الرجوع للخير اللي عملتيه على مدى شغليك يارب تكوني في مكانة حلوة عند الله، أهم حاجة في الحياة خاتمة الشخص وإن شاء الله يكرمك"، و"قمتي بواجبك المهني ولك شعبية كبيرة تحبك وتحترمك وتقدر أعمالك تحية لكي سيدتي وأدعوا لك من جوار الكعبة المشرفة برجائي وتوسلي أن يشفيك ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن تكوني بخير وسعادة دائمة اللهم تقبل اللهم أمين يارب كريم".

وفي أول ظهور للإعلامية ريهام سعيد عقب الإعلان عن مرضها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال صورة تطلب من محبيها الدعاء لها، ظهرت قبل أيام من خلال مقطع فيديو مصور ترد فيه على جميع الاتهامات التي وجهت لها بإدعائها المرض.

وقالت ريهام خلال المقطع الفيديو المصور، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، موجهة رسالة لعدد من الأشخاص الذين قاموا بانتقادها وترويج الشائعات: "صباح الخير طبعًا يعني فكرة إني هشكر ناس كتير أوي على الدعوات ووقفتها جمبي دي ميعادها يوم الأحد إن شاء الله، بس الحقيقة مش قادرة أمسك نفسي عن الاستفزاز الرهيب اللي أنا فيه دلوقتي يمكن من ناس قليلة، معرفش عددهم قد إيه لمجرد يطلعوا يقولوا أني بمثل إني مريضة".

وتابعت بلهجة حادة في رسالة لبعض ممن اتهموها بإجراء عملية تجميل: "يا مريض أنا بتكلم كمواطنة دي قلة رحمة وسفالة، هو أنا بشتغل في شركة صغيرة علشان أعمل عملية تجميل، هيسيبوني أتاجر بمرضي كدة ويدوني إجازة شهر".

Advertisements

وأضافت ساخرةً: "بيقولولك عملت عملية تجميل وتاجرت بيها، علشان تكسب تعاطف الناس".

وقالت الإعلامية خلال الفيديو: "هل قمت بجمع تبرعات من أجل مرضي، هل ميزان حساناتي كتر عند ربنا من مجرد تعاطفك معايا، هل مرتبي زاد أو هتتفرج على برنامجي بعد كدة علشان مرضي، هو لازم اللي يعيا يموت، مينفعش أخف".

واستكملت: "بقالي 3 شهور عيانة ومطلعتش أعيط وأقول الحقوني.. ربنا ابتلاني بمرض شهر وعلمني فيها حاجات، ورفع مني واداني حسنات علشان أنا ست كويسة، أنا ست كويسة غصب عن أي حد وربنا ابتلاني وكنت بموت، أنا مطلعتش أعيط وأقول الحقوني، أنا بقالي 3 شهور عيانة ومبتكلمش، دايمًا قوية وعمري ما اتكلمت، ولما دخلت السجن شوفتوني تاجرت بالموضوع ده، عملت أي صعبانيات ساعتها، ولا كنت جامدة، أنا ست قوية جدًا وواقفة على رجلي".

وبصوت يملؤه الثقة: "أنا ست قوية جدًا بإيماني بالله سبحانه وتعالى، وعملت خير كتير في حياتي يكفيني إني أبقى واثقة إن ربنا هيطلعني من المحنة دي".

وأضافت: "أيوة أنا شيلت وداني، مش شيلتها تجميل، وداني أهي كبيرة زي ما هي، وسخيفة زي ما هي، بس هي فضيت بقت جلد، معنديش عضم زيكوا".

وأكملت: "عشان أنا شيلت مناخيري خالص، مناخيري المعووجة دي عجباكوا، اتعملت تجميل، الناس اللي بتقول عملت تجميل، هو أنا محتاجة تجميل في مناخيري أو في أي حاجة."

وقال خالد صواف مدير أعمال المذيعة ريهام سعيد، إن الإعلامية لا تزال تخضع لعلاج وفحوصات طبية حتى الآن، على الرغم من تقديمها المنتظر للحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامج "صبايا الخير" على قناة "الحياة"، في أول ظهور لها عقب تعرضها لوعكة صحية، وسط تشكيك البعض في إصابتها بمرض خطير بالأنف، على حد قولها.

وأضاف "الصواف"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها لا تزال تحت الملاحظة الطبية لمدة 3 شهور، متابعا: "الدكتور قالها انزلي واشتغلي علشان يعالج أعراض الاكتئاب اللي ظهر عندها".

وأعرب مجددا عن استيائه من اتهامات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لها بإدعاء المرض، وإجرائها جراحة تجميلية لتغيير حجم أنفها، معلقا: "مش فاهم إزاي لسه في ناس بيشكك لحد دلوقتي.. ريهام سعيد اسم كبير ومش محتاجة تعمل شو"، مطالبا الجميع بالاستمرار في الدعاء لها.