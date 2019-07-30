منتقبة تهاجم مسيرة للمثليين في لندن: "عار عليكم"

هاجمت سيدة منتقبة مسيرة نظمها مجموعة من المثليين في إحدى شوارع لندن، وظهرت في مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة، وهى تعترض المسيرة مرددةً بصوتٍ عالِ "عار عليكم وحقراء".

وأضافت المنتقبة خلال حديثها الموجه للمسيرة: "خلق الله آدم وحواء، وليس آدم ومستيف"، وهو ما جعل أحد المارة المشاركين في المسيرة يعترض طريقها محاولًا إسكاتها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وأثار الفيديو استياء السكان المحليين، واعتبروه نوعاً من أنواع الكراهية، وأشاروا إلى الطريقة العنيفة التي اتبعتها المرأة لإيصال رسالتها.

والمثلية الجنسية هي توجه جنسي يتسم بالانجذاب الشعوري والجنسي بين أشخاص من نفس الجنس.