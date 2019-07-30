حصوات المرارة واحدة من المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، وإهمالها قد يتسبب في حدوث ثقب بالمرارة أو التهاب البنكرياس. ويرصد "هن" أعراض حصوات المرارة، وفقا لموقع wembed. أعراض حصوات المرارة الغثيان والقيئ المستمر. ألم شديد في الجزء العلوي من البطن. ألم أعلى الظهر. Advertisements انتفاخ البطن حدوث غازات في البطن. عسر الهضم. الشعور بحرقان في المعدة الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

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