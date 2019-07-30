طريقة عمل كباب حلة

كباب الحلة من الأكلات التي يمكن تقديمها مع الأرز، وشوربة الخضار في المنزل، كما أنه سهل التحضير ويمكن أكله مع الخضار المشكل، والسلطة. المقادير كيلو لحم بقري مقطع مكعبات. 5 ثمرات بصل مفروم. 2 فص ثوم مهروس. 1/2 كوب بطاطس مكعبات محمرة. 2 كوب مرق لحمة. ملح وفلفل أسود. 2 ملعقة كبيرة سمن. بهارات لحمة. Advertisements طريقة التحضير يذاب السمن في حلة حتى تذوب تماما. يتبل اللحم بالبهارات والملح والفلفل الأسود. يشوح اللحم مع السمن حتى تحصل على اللون البني. يضاف البصل إلى اللحم ويقلب جيدا. يترك حتى تتجانس المكونات ويتشرب السائل من البصل واللحم مع إضافة المرقة كلما احتاجت. يضاف الثوم المفروم والبطاطس المحمرة، حتى تنضج. بعد الانتهاء من التسوية يضاف فحم مشتعل وتترك مكمورة داخل الحلة حتى تكتسب طعم الشواء.

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