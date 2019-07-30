البقسماط من المقرمشات الشهية التي يقبل الكثيرون على تناولها كوجبة بجانب كوب الشاي، خلال اليوم، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل البقسماط بالزبدة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الأيد". المقادير 3 كوب دقيق. نصف كوب زبدة. ملعقة صغيرة خميرة فورية. رشة ملح. رشة سكر. ماء للعجن. الوجه بيضة. فانيليا. سمسم. حبة البركة. Advertisements سكر. طريقة التحضير يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح. تضاف الزبدة السايحة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة. تغطى العجينة وتترك لتتخمر. تقطع كرات صغيرة وتشكل أصابع. تترك في صاج لترتاح. يدهن الوجه بخليط الفانيليا والبيض وترش بخليط السمسم والسكر وحبة البركة. توضع في الفرن حتى تمام النضج.

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