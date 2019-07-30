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حضري سلطة الفاهيتا في المنزل، خطوات بسيطة، ومكونات قليلة، ودسمة، وقدميها مع البطاطس المحمرة.
مكونات سلطة الفاهيتا
شرائح صدر دجاج
شرائح بصل
شرائح فلفل
طماطم مفرومة
خس مفروم
كريمة طهي
بهارات فاهيتا
صلصة طماطم
زيت زيتون
طريقة عمل سلطة الفاهيتا
حمري البصل في الزيت، وضيفي معه الدجاج والبهارات.
ضيفي الفلفل والطماطم، وارفعي المكونات.
ضيفي الكريمة والخس المفروم على الوجه، وقدميها.
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