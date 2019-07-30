القس بنيامين: الله يكره الطلاق.. والأزهر والكنيسة يحاربان تفكك الأسرة

قال القس بنيامين، ممثل عن الكنيسة في برنامج الأزهر لمواجهة الطلاق وإعادة تأهيل الأسرة، إن الكنيسة انتبهت إلى أهمية مواجهة ظاهرة التفكك الأسري، الذي يؤدى إلى الطلاق، وأنشأت معهد المشورى الذي يهدف إلى تدريس وتأهيل المخطوبين والمقبلين على الزواج.

وأشار، خلال فعاليات مؤتمر إطلاق البرنامج في الإسماعيلية، الاثنين، إلى أن الكنيسة استعانت داخل معهد المشورى بأساتذة من الجامعات، وخبراء في العلم لإعداد المقبلين على الزواج، لافتا إلى أن البابا تواضروس فعل من دور المعهد، وقدم المشورى والإرشادات الأسرية، ومنح من يخضع للتدريب شهادة لإتمام مراسم الزواج لإعداد المقبلين على الزواج، مع تفهيم الأطراف معنى الارتباط وقيمة الزواج والمسئولية الأسرية ،وأن الزواج ليس طموح شخصى ولكن تكوين أسرة أمام الله.

وتابع، "لدينا في الإنجيل مقولة (يكره الله الطلاق) والمقصود إنه غير محبب عند ربنا،" مختتما، "التفكك الأسري يحتاج إلى تقويم بالفكر والعلم جنبا إلى جنب، بمؤسسة الأزهر والأوقاف والكنيسة سنحارب ونواجه التفكك الأسري".