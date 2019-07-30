أزهري: انتشر الطلاق لأن الزواج أصبح قائم الماديات

أكد الدكتور إسلام النواوي، ممثل الأزهر الشريف بمؤتمر تأهيل المقبلين على الزواج، أن الأزهر مؤسسة دينية علمية سباقة في طرح ومناقشة كل ما يخص الملف الاجتماعي وقضايا المجتمع والأسرة، من خلال الاقتراب الجيد من الواقع والتعامل بواقعية تضمن نتائج إيجابية.

وقال النواوي، على هامش افتتاح مؤتمر اللقاء الجماهيري الأول لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية وتأهيل المقبلين على الزواج الذي نظمته الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف، اليوم، إنه لا يوجد بيت يخلو من المشاكل حتى بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما يحدث لدينا مشكلة احترام العلاقة لا يوجد بيت لا يخلو من مشاكل يومية، حتى بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، "لكنّا أصبحنا نسمع شكاوى وفتاوى يومية، عن عدم خروج المرأة من بيت زوجها، وعدم الميراث، وأخذ الرجل أموال زوجته، ونطالب بفتاوى في هذا الأمر، أصبحت الأمور غير منطقية وطرحها يوميا يوحى بأزمة أسرية حقيقية، من قال ذلك من قال أن تسلب حقوقها وحياتها".

وقال النواوي إن المشكلة الحقيقية، التي غابت هى "احترام العلاقة" والتى على أساسها يبني أي شيء وكل شيء حتى لو حدث اختلاف وبنى على الاحترام لن تكون هناك مشكلة.

وأوضح، "لا يقبل رجل أن يُقال على عرض زوجته أي كلام، وقد قيل عن زوجة الرسول الكريم السيدة عائشة ما قيل في حادث الإفك، ولم يطردها الرسول ولم يخرجها من بيته، العقد ده (عقد الزواج) شيء كبير وهام، وعلى النقيض لما طلق الرسول السيدة حفصة كان كل ما يشغل سيدنا عمر بن الخطاب هل ابنته ضايقت رسول الله من عدمه، وهذا لم يعد يحدث في مراجعة الزوجات، بل يُقال لها بيت بابا موجود لو حدث شي، دون الإعانة على طاعة الزوج وتيسير أمور الحياة، وأصبح ما يشغل من يتمم الزواج هي الفتاة مين، وأهلها مين، وعمرها كام، وبتشتغل إيه، وبتقبض كام، وبعدها يتم الزواج، يحدث الطلاق، وتنهار الحياة وتملاء المحاكم بالقضايا".

واختتم أنه لابد من مراجعة كل الأسباب، التي تتعلق بالملف الأسري منذ البداية بمعاونة كل مؤسسات الدولة "حتى نصل إلى ما نطمح من خلال استقرار أسري يضفى بنتائجه على الوطن بشكل عام".