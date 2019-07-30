دنيا سمير غانم عن زوجها رامي رضوان: "هو الناقد الفني بتاعي"

حكت الفنانة دنيا سمير غانم عن علاقتها بزوجها الإعلامي رامي رضوان المذيع بقناة "dmc".

وقالت غانم خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنها تستشير زوجها في بعض الأعمال التي تقدمها وتهتم برأيه وتعرض عليه ما هذه الأعمال وتستمع إلى رأيه.

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وأوضحت دنيا سمير غانم أن زوجها رامي رضوان يعطيها رأيه كناقد فني مضيفة: "أنا جيت على رامي جدًا عشان المسلسل بتاعي وهو صبور جدا وفاهم شغلي جدا ومن الحاجات اللي بحبها فيه انه بيدعمني في شغلي".

وأشارت دنيا سمير غانم أن زوجها يستيقظ مبكرًا للذهاب للاستديو ويعود في الظهيرة وينتاول الغداء معهم مثنية على نشاطه الدائم بسبب عمله في برنامج توك شو صباحي.