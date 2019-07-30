أميرة شوعة تُطلق مجموعتها المميزة الخاصة لفصل الصيف وعيد الأضحى

أطلقت مصممة الأزياء أميرة شوعة مجموعتها المميزة الخاصة لموسم فصل الصيف وعيد الأضحى المبارك 2019 حيث قدمت الملابس الصيفية الخفيفة المناسبة للبحر والنادي.

قالت أميرة شوعة، إنها استخدمت في مجموعتها قماش الشيفون ومطعمة بالقماش الفلاحي وهو من أقمشة التراث وميزت شغلها بالهاند ميد والعملات النحاسية القيمة كعادتها في تصاميمها، كما أنها نسقت الحقيبة المناسبة مع الملابس ومطعمة أيضًا بنفس القماش لسهولة ارتداء واقتناء الأزياء، وكان هذا بحكم تخصصها وتميزها سابقا كمصممة اكسسوارات ومكملات أناقة.

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وأضافت أميرة شوعة، أنها تميزت الحقائب بخامه الخوص الطبيعي والمجدوله يدويا بأيادي "الستات المصريات" وهى أكثر تداولا في الصيف، واهتمت أيضا بملابس الخروج القطنية المناسبة للصيف والخروج إلى الساحل والنادي والمطعمة برسومات مطبوعه بألوان مبهجه كلها حيوية، وهى تعد قطعة عملية واقتصادية حيت أنه يتماشى معها جميع الألوان والتي توفر على السيدات والفتيات شراء أكثر من قطعة ملابس.

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