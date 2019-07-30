النجمات ومدونات الأزياء بتألقن بصيحة جريئة بارتداء البنطلون مع الفستان هذا العام

إذا كنتِ تعتقدين أنّ صيحة البنطلون والفستان قد غابت عن ساحة الموضة، ففكّري في الأمر مرّة أخرى، إذْ قامت أشهر العلامات التجاريّة، بما في ذلك فيكتوريا بيكهام، ولويفي وبالمين، وجيل ساندر وجاكيموس، بإحيائها ببطء على مدرجاتهم في المواسم الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، قامت العديد من النجمات ومدونات الأزياء، أمثال ريهانا، وبيلا حديد، بالتألق بهذا المزيج الجريء عدّة مرّات هذه السّنة، ولمساعدتكِ على اعتماد هذا المزيج سواء كجزء من إطلالتكِ المكتبية أو المسائية، إليكِ أربع طرق مجربة لاختبار هذه الصّيحة.

تُعدّ الممثلة الشّابّة زيندايا من أكثر النساء أناقة في هوليوود، وأكثرهنّ جرأة في اختبار الصّيحات المعقدة، وقد أثبتت ذلك عندما خرجت في نيويورك مرتدية فستانًا أبيض نصف شفّاف وبنطلون مطابق من توقيع بيتر دو.

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تألقت بيلا حديد بإطلالة مكتبية جريئة أثناء تواجدها في مدينة نيويورك، حيث قامت بتنسيق فستان سليبدريس باللّون الأخضر الفستقيّ من علامة ميزون مارغييلا مع بدلة رماديّة أنيقة.

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كان عرض جاكيموس بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها الأكثر تداولًا على إنستغرام، خصوصًا مكان العرض الذي كان عبارة عن حقل الخزامى إلى جانب المجموعة الفريدة والمميّزة.

وقد برزت في العرض إطلالة كلاسيكيّة صيفية مكوّنة من فستان وردي مشرق ماكسي بأزرار أماميّة منسق مع بنطلون كارجو برتقاليّ.

أما إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة آمنة، يمكنكِ تنسيق بنطلون جينز مع فستانكِ الصّيفيّ المفضّل، كما فعلت النجمة الأنيقة ريهانا، عندما نسّقت فستان كامي شفّاف مع بنطلون جينز الأم.

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