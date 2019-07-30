ما أسباب انخفاض مستوى السكر بالدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

في بعض الأحيان يتعرض مرضى السكري لانخفاض مستوى السكر بالدم. فما الأسباب والأعراض وما العمل؟

للإجابة عن هذه الأسئلة أوضحت الجمعية الألمانية لمكافحة السكري أن انخفاض مستوى السكر بالدم لدى مرضى السكري له أسباب عدة، أبرزها عدم تناول إحدى الوجبات أو تناول الطعام بكمية أقل من المعتاد أو حقن الأنسولين بكمية زائدة أو تعاطي الكثير من الأقراص الخافضة لمستوى السكر بالدم أو بذل مجهود بدني مفرط.

وتتمثل أعراض انخفاض مستوى السكر بالدم في التعرق والارتجاف وخفقان القلب وضعف التركيز والدوار والخدر وصعوبات الكلام والرؤية والقلق وسرعة الاستثارة واضطراب الوعي حتى فقدان الوعي.

ويمكن مواجهة انخفاض مستوى السكر بالدم من خلال تناول السكر سريع المفعول كالجلوكوز أو الليمونادة أو عصير الفواكه المحلى بالسكر، ثم تناول السكر بطيء المفعول كقطعة خبز.