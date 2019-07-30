هذه الماسكات تخلصك من الرؤوس السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تعد الرؤوس السوداء بمثابة العدو اللدود للبشرة؛ حيث إنها تسلب البشرة نقاءها وتحرمها من إطلالتها المشرقة. فما أسباب ظهورها وكيف يمكن مواجهتها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن الرؤوس السوداء تنشأ بسبب زيادة الإفرازات الدهنية بالبشرة، والتي تترسب في المسام مسببة انسدادها، وبالتالي تظهر رؤوس سوداء صغيرة، خاصة على جانبي الأنف والوجنات، ما يفسد جمال البشرة ويحرمها من نضارتها.

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وأضافت "هاوت.دي" أنه يمكن محاربة الرؤوس السوداء بواسطة ماسكات الوجه المحتوية على أحماض الفاكهة، مثل حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك أو حمض الماندليك.

وتعمل هذه الأحماض على تقشير البشرة وتخلصها من الإفرازات الدهنية المترسبة من ناحية، وتساعد على تجدد الخلايا من ناحية أخرى، ما يمنح البشرة مظهرا نقيا ونضرا يشع شبابا وحيوية.

ولتحقيق نتائج إيجابية ملموسة ينبغي تطبيق هذه الماسكات بشكل منتظم بمعدل مرة أو مرتين أسبوعيا على أقصى تقدير.