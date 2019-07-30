لأهمية الصداقة وجدواها، يحتفل العالم يوم 30 يوليو من كل عام بيوم الصداقة العالمي، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2011، ورغم مشاغل الحياة تظل الصداقة رابط مقدس لا يمكن الاستغناء عنه، وهناك أصدقاء يتصفون بخصال لا يمكن الابتعاد عنهم منها، كما ذكرها موقع "lifehack".
المستمع الجيد رغم المشاغل
نحتاج دائمًا إلى الحديث وصديق نركض للحديث معه من يستمع للمشاكل باستمرار ويساعد على حلها.
الصديق الذى لا يتركك أبدا
الصديق الحقيقي لا يأخذ موقف منك دون ذكر أسباب ذلك واللوم على الخطأ إذا كنت مخطأ، ومحاولة وضع حلول للمشكلات التي يمكن أن تنشب بينكما.
الصديق المغامر
الصديق المغامر هو من يشجعنا على تجربة أشياء جديدة وغريبة دون خوف أو قلق.
الصديق المخطط
دائما ما نحتاج إلى ذلك الشخص الذي يخطط للخروجات، ولديه العديد من المقترحات لأماكن جديدة يمكن الذهاب إليها.
الصديق الذى يشجعنا على التقدم في الحياة
نحتاج دائماً لوجود الشخص الملهم في حياتنا، لصديق يلهمنا للأفضل. وليس من الضروري أن يشاركك ذلك الشخص نفس الاهتمامات، لكنه يتحلى بقدر كبير من الصبر لتوجيهك إلى الطريق الصحيح.
كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم العالمي للصداقة.. 5 صفات لو توافرت في صديقك "كلبش فيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.