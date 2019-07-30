في اليوم العالمي للصداقة.. 5 صفات لو توافرت في صديقك "كلبش فيه"

لأهمية الصداقة وجدواها، يحتفل العالم يوم 30 يوليو من كل عام بيوم الصداقة العالمي، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2011، ورغم مشاغل الحياة تظل الصداقة رابط مقدس لا يمكن الاستغناء عنه، وهناك أصدقاء يتصفون بخصال لا يمكن الابتعاد عنهم منها، كما ذكرها موقع "lifehack".

المستمع الجيد رغم المشاغل

نحتاج دائمًا إلى الحديث وصديق نركض للحديث معه من يستمع للمشاكل باستمرار ويساعد على حلها.

الصديق الذى لا يتركك أبدا

الصديق الحقيقي لا يأخذ موقف منك دون ذكر أسباب ذلك واللوم على الخطأ إذا كنت مخطأ، ومحاولة وضع حلول للمشكلات التي يمكن أن تنشب بينكما.

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الصديق المغامر

الصديق المغامر هو من يشجعنا على تجربة أشياء جديدة وغريبة دون خوف أو قلق.

الصديق المخطط

دائما ما نحتاج إلى ذلك الشخص الذي يخطط للخروجات، ولديه العديد من المقترحات لأماكن جديدة يمكن الذهاب إليها.

الصديق الذى يشجعنا على التقدم في الحياة

نحتاج دائماً لوجود الشخص الملهم في حياتنا، لصديق يلهمنا للأفضل. وليس من الضروري أن يشاركك ذلك الشخص نفس الاهتمامات، لكنه يتحلى بقدر كبير من الصبر لتوجيهك إلى الطريق الصحيح.