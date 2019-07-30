إطلالة جذابة لـ"أمينة خليل" تخطف الأنظار خلال قضاء إجازة في طابا

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة أمينة خليل صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير إنستغرام وهي تستمتع بقضاء عطلتها في مدينة طابا بسيناء. وظهرت أمينة خليل بإطلالة جذابة بارتداء عباءة قصيرة ونظارة شمس وهي تتمشى على حمام السباحة قبل الغروب بدقائق ولم تتكلف بوضع الميكب الكثيف بل اعتمدت علي البساطة في إطلالتها. وعلقت أمينة خليل علي الصورة قائلة "عودة إلى عطلة نهاية الأسبوع السحرية في طابا الجميلة". وتفاعل عدد كبير من متابعي أمينة خليل علي الصورة عبر إنستغرام. ومن المقرر أن تشارك الفنانة أمينة خليل في فيلم حظر تجول مع الفنانة إلهام شاهين وإخراج أمير رمسيس. Advertisements من ناحية أخرى تستعد الفنانة أمينة خليل للسفر إلى تايلاند، لتصوير مشاهدها بفيلم "لص بغداد"، مع الفنان محمد عادل إمام، ومن المتوقع أن يستغرق التصوير 3 أسابيع.

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