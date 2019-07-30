الإفتاء" عن امتناع الرجل عن إعطاء طليقته حقوقها: أكل لأموال الناس بالباطل

ضوابط محددة، وضعتها الشريعة الإسلامية، تنظم التعامل بين المطلقين، للحفاظ على حقوق الطرفين، مع إلزام الرجل إعطاء المرأة حقوقها، في ظل عزوف بعض المطلقين عن إعطاء النساء ما نصت عليه الشرع الحنيف.

وبدوره، أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم رفض رجل إعطاء طليقته حقوقها من نفقة وقائمة ومؤخر، خلال مقطع فيديو عبر القناة الرسمية لـ"إفتاء" عبر "يوتيوب"، قائلا، إن ما فعل الرجل المطلق حرام شرعا، لأنه بذلك أكل أموال الناس بالبطال، ويؤثم على ذلك.

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ونصح أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرجل المتهرب من طليقته بإعطاء كل ذي حق حقه، والتوقف عن التهرب من زوجته السابقة.

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وأشار إلى أن "الإفتاء" لا تعلق على حقوق المرأة المطلقة التي يقرها القضاء، لأن الجهات القضائية لديها العديد من الآليات، للتحقق والتثبت من تفاصيل كل حالة.