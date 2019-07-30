عمرو أديب عن نقص حبوب منع الحمل: "غير صحيح.. اوعي يا شابة تنسي الحبة"

كشف الإعلامي عمرو أديب، حقيقة الشائعات التي تّدور حول نقص حبوب منع الحمل في الأسواق المصرية، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، حيث أكد البعض عدم توافر حبوب منع الحمل المستوردة بحجة أنها تستخدم في المزارع لتربية الدجاج، وظهرت تعليقات ساخرة على ذلك ملأت مواقع التواصل الاجتماعي، "الناس قالت الفراخ هتبيض إزاي لو خدت حبوب منع حمل".

وأضاف "أديب"، أن كل ما يُنشر عن ذلك لا أساس له من الصحة، كما ذكر أن الحكومة أعلنت عن طرح 12 مليون شريط لمنع الحمل في الأسواق بسعر 65 قرشا للشريط الواحد، مؤكدا أن توافر حبوب منع الحمل هام للغاية حتى لا تتحجج السيدات عندما يتم معاتبتهن على كثرة الخلفة أو عن الزيادة السكانية.

وتابع، "زيادة عدد المواليد هي آفة الاقتصاد والتنمية في مصر حيث تزيد مصر بمعدل أكثر من 2.5 مليون طفل سنويا"، موضحًا أن الوزارة ضخت حوالي نصف مليون شريط منع حمل في الأسبوع الماضي في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة لمحاولة القضاء على أي أزمة نقص في الأدوية.

واستكمل، "على السيدات اللواتي يريدون الاشتراك في تنظيم الأسرة الانتظام في أخذ الحبوب للحفاظ على التنظيم الأسري، أوعي يا شابة تنسي الحبة".