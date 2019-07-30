دنيا سمير غانم: "أنا عاملة رجيم قاسي بس ساعات بطبخ لجوزي"

قالت الفنانة دنيا سمير غانم إنها وزوجها الإعلامي رامي رضوان، المذيع بقناة "dmc" خالفا تعليمات إنقاص الوزن "الدايت" بسبب فقرة الطبخ في برنامج "الحكاية".

وقالت غانم، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنها تقوم بعمل رجيم قاسٍ بالتعاون مع أحد المطاعم المخصصة لطعام "الدايت" حيث يقومون بمدها بوجبات اليوم كاملة على أن تكون وجبات صحية وتساعد في إنقاص الوزن.

وأوضحت دنيا سمير غانم أنها أحيانا تعد الطعام لزوجها الإعلامي رامي رضوان، "أنا ساعات بطبخ بس مش كتير عشان مبقاش كدابة" مؤكدة أن والدتها ووالدة زوجها يرسلان لها الطعام أحيانا.