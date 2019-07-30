عمرو أديب عن الخلاف بين أحلام وأصالة: "فجأة لقيت كلام خارج مفيهوش بوس"

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل الخلاف الذي وقع بين الفنانة أحلام والفنانة أصالة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأمر الذي انتهى بـ "بلوك" من أحلام لأصالة، وذلك خلال تقديمه برنامج " الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقال "أديب"، إن خلافًا حادًا نشب بين المطربتين خلال الـ24 ساعة السابقة، حيث بدأ الخلاف بمرض الكاتبة الكويتية فجر السعيد، التي تعرضت لوعكة صحية ألزمتها المكوث في المستشفى لإجراء عملية جراحية، فقامت الفنانة أصالة بكتابة تغريده تّدعم فيها "فجر السعيد".

وقالت "أصالة "، "أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعاً، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها، وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي، لا أحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان ومهما كان فجر السعيد".

وأوضح أديب، أن الفنانة أحلام ردت على تغريده "أصالة"، باعتبارها قريبة للغاية من فجر السعيد، وقالت أحلام: "هذا نفس الكلام اللي دائمًا اقوله لـ فجر عنك، إنتي ما في أطيب منك، وأصيلة، وهذا سبب حبي ليكي، شكرًا على كلامك الطيب ودعائك لفجر دليل على طيب معدنك، مو غريبة عليكِ، انتي معطاءة كل خير".

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وتابع الإعلامي، أن أصالة ردت على أحلام، "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير... بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن... المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض".

وواصل أديب، "فجأة لاقيت البوس بتاع أحلام اللي بتشكر فيه أصالة اتحذف، وراحت شتمت أصالة بكلام خارج، أنا مش عارف أصالة عملت إيه عشان تتشتم، وبدأ جمهور الفنانة دي يشتم الفنانة دي، ومنعرفش إيه اللي حصل، القمتين دول في الغناء العربي جرالهم إية؟".