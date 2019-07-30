إليك خطوات سهلة وبسيطة يمكنك من خلالها تعلم رسم الحواجب

تهتم الفتيات بالتفاصيل دومًا، ويهتممن بشكل خاص بمظهرهن، ويحبن استخدام المكياج، ومهما كانت كثافة الحواجب تفضل بعض الفتيات رسمها بالأقلام أو البودرة الخاصة بها، إلا أن بعض الفتيات لا يستطيعن رسم الحواجب بالطريقة الصحيحة، وتكون النتيجة مظهرا غير لائق.

بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك تعلم رسم الحواجب سواء بالقلم أو البودرة الخاصة بالحواجب، إليكي الخطوات التي تنصح بها خبيرات التجميل على جروبات الفتيات على " فيسبوك":

1- استخدمي قلم الحواجب باللون الذي ترغبينه " يفضل بني"، في تحديد الحاجب من الأسفل والأعلى

2- استخدمي بودرة الحواجب " أيًا كان نوعها وماركتها"، التي تحمل لونين، أحدهما فاتح والآخر غامق

3- بللي فرشاة الحواجب بقطرات ماء بسيطة، واستخدمي اللون الغامق في ملء فراغات الحاجب من المنتصف والخلف مع اتباع تحديد الحاجب

4- أما الجزء الأمامي، استخدمي الفرشاة باللون الفاتح لتحديد رأس الحاجب بشكل رأسي وكأنك تمشطين شعيرات الحاجب من الأمام.

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