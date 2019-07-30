لماذا يجب الاحتفاظ بنسخة رقمية من جواز السفر خلال الرحلات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قبل التوجه في سفرية إلى الخارج من المهم الاحتفاظ بنسخ رقمية من وثائق السفر المهمة، مثل جواز السفر والتأمين الصحي، تحسبا لحدوث أمر طارئ.

وهذا يمكن أن ينقذك عند التعرض مثلا لعملية سرقة يكون ضحيتها جواز السفر أو بطاقة الهوية أو أن تفقدهما في الترانزيت. وتسهل النسخة الرقمية إثبات هويتك والعثور على وثيقة طارئة أو بديل لجواز السفر، بحسب الخبراء.

القيام بتصوير أو مسح وثائق السفر الضرورية يمكن أن يسهل الاحتفاظ بها على إحدى الخدمات السحابية أو على هاتفك الذكي، الذي يكون محميا بكلمة سر أو ما شابه.

وفي حال حدوث طوارئ في المنزل، يمكن العثور أيضا على الوثائق المهمة مثل تأمين المنزل أو إثبات الملكية إذا ما كنت قد خزنتها على الخدمات السحابية حتى يمكنك الوصول إليها عن بعد بالهاتف الذكي.