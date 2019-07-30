هذا الجينز يمنح سيقانك مظهرا رشيقا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "Elle" الألمانية بأن جينز الكاحل الضيق (Slim Ankle Jeans) يعد بمثابة حلا سحريا للحصول على سيقان تتمتع بالرشاقة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن جينز الكاحل الضيق هو جينز يصل طوله إلى الكاحل، ويمتاز بقصّة ضيقة، ما يجعل السيقان تبدو أكثر نحافة ورشاقة بصريا.

وينبغي أن يكون الجينز ذا وسط عال أيضا لإخفاء امتلاء الوسط والخصر، علما بأن اللون الأزرق الداكن يؤكد هذا التأثير البصري.