طريقة عمل فادج الشيكولاتة

"فادج الشيكولاتة" من الحلويات التي اكتسبت شعبية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير "فادج الشيكولاتة" على طريقة الشيف سالي فؤاد، خبيرة التغذية مقدمة برامج على قناة "CBC سفرة":

المقادير

لبن محلى مكثف

زبدة

شيكولاتة

كريمة خفق سائلة

مارشميللو

طريقة العمل

- إذابة الشوكولاتة على النار، وتركه حتى يبرد.

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- خلط واللبن المحلى المكثف الزبدة على النار.

- إضافة الكريمة والمارشميللو على الخليط مع التقليب.

- وضع الشوكولاتة على الخليط.

- وضع أكياس نايلون داخل صينية مع دهنها بالزيت

- ترك الخليط حتى يبرد، ثم تقطيعه لمكعبات صغيرة.