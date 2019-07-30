أسباب الإصابة بـ تنميل الأطراف

يصاب الكثيرون بتشنجات في اليدين والقديمين، تُعرف باسم "تنميل الأطراف"، والتي تستمر لبعض ثوان، وأحيانًا يتمد لدقائق معدودات، وسط تساؤل المصابين به عن أسباب ذلك الألم المفاجئ.

تؤدي "تنميل الأطراف" إلى الشعور بالوهن والضعف، نتيجة شعور يشابه الوخز بالإبر في اليدين أو القدمين أو الوجه.

وذكر الدكتور أحمد صابر أبو العزم، أخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى معهد ناصر، أسباب الإصابة بتنميل الأطراف في تصريحات سابقة لـ"هن"، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

العمل طويلا

يؤثر العمل لفترات طويلة سلبًا على جسم الإنسان، مؤديا إلى الشعور المفاجئ بتنميل خاصة في القدمين.

النوم

يعد النوم على الأطراف لفترة زمنية طويلة، من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالتنميل، حيث يؤثر ذلك الأمر على الدورة الدموية.

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نقص فيتامين "B"

يؤثر نقص فيتامين "B" على الجسم، مسببًا تنميل الأطراف بصورة مفاجئة.

متلازمة النفق الرسخي

تودي متلازمة النفق الرشخي إلى حدوث ضغط على العصب المتوسط المسؤول عن إعطاء الشعور للأطراف.

كما تؤدى تلك المتلازمة إلى انحباس العصب الزندي.