"من غير ما تروحي البحر".. اعملي "تان" في البيت خلال ساعة

يعج الشاحل الشمالي حاليا، وكذلك ساحل البحر الأحمر، بالمصيفين، الذين يستمتعون بالشمس وعمل "التان"، بشكل صحي تحت أشعة الشمس، ولكن أنتِ أيضا يمكنك عمل "تان" من المنزل، والاستفادة من أشعة الشمس النافعة، والحصول على لون برونزي لصيف رائع.

موقع "Boldsky" حدد بعض الخطوات التي يمكنك من خلالها عمل تان صحي باستخدام زيت الزيتون فقط:

- ضعي كرسي في "بلكونتك" خلال فترة الشمس.

- يمكن وضع الكرسي في حديقة المنزل إن وجدت.

- قومي بفرد منشفة على الكرسي، واستلقِ عليها.

- اغمري منشفة في زيت زيتون خال من الإضافات.

- مرري المنشفة على جسدك المعرض للشمس، واحرصي على تمرير المنشفة على الوجه والرقبة.

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- اضبطي المنبه على 30 دقيقة.

- استلقي تحت أشعة الشمس مدة 30 دقيقة، واسترخي تماما.

- بعد انتهاء المدة، ضعي المنشفة في زيت الزيتون مرة أخرى، وكرري العملية على جسدك من الخلف.

- احرصي على تغطية منطقة الرقبة الخلفية، وخلف الأذنين بالزيت.

- بعد انتهاء 30 دقيقة أخرى، انتهِ كذلك من التان.

- خدي حماما باردا، واحرصي على إزالة الزيت من كل جسمك.

- زيت الزيتون يساعد على اكتساب البشرة لونا برونزيا، مع المحافظة على عدم الحرق.