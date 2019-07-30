المسقعة طبق يعود أصله للعصر اليوناني أو التركي، انتقلت بعدها للشرق الأوسط في أواخر القرن 19 الميلادي، تُعرف في مصر والسعودية وفلسطين بالمسقعة، وفي سوريا تسمى المطبق، وفي لبنان وفلسطين يُضاف إليها الحمص.

ويقدم "هُن" طريقة عمل المسقعة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

المكونات

نصف كيلو باذنجان رومي.

2 كوب زيت للقلي.

كوب عصير طماطم.

نصف فنجان زيت.

3 قرون فلفل حار.

ملعقتين كبيرتين خل.

ملعقة صلصة.

ملعقة ثوم مهروس.

كمون.

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شطة.

ملح.

طريقة التحضير

- يقشر الباذنجان ويقطع حسب الرغبة ويرش عليه بعض الملح. ويترك حتى يخرج منه الماء، ثم يغسل جيدا من الملح.

- في إناء نضع الزيت والثوم والفلفل والكمون والشطة ويقلب جيدا، ثم نضيف الخل والطماطم والصلصة وتسبك.

- نقلي الباذنجان في زيت ويوضع على مناديل مطبخ.

- يضاف فوق الصلصة حتى يغلي، ويقدك ساخن.