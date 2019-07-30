رشوان توفيق يكشف آخر حوار مع زوجته الراحلة: قالت لي البيت مضلم من غيرك

عبَّر الفنان القدير رشوان توفيق، عن حزنه الشديد، بعد رحيل زوجته، بعد صراع طويل مع المرض، خلال حواره التليفزيوني الأول عقب وفاتها، مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc".

وقال "رشوان": "عمري ما غلطت في حقها، لكن كنا بنتخانق مع بعض كنا بننادي بعضنا بحبيبي وحبيبتي، وعشان كده في مسلسل عائلة مجنونة، طلبت من رجاء الجداوي نعمل ده في مشاهد الخناقات".

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وأضاف: "كنت بمسك إديها وأقولها إنها دلوقتي أحلى لما كان عندها 17 سنة".

وشدد على أنه لم يكن يفارق المنزل عندما كانت مريضة: "كنت بعتذر عن الشغل عشان أفضل قاعد معاها، وكنت بقولها بحبك كتير وكانت تقيلة وقالتلي طول عمري بحبك يا رشوان".

وعن لقائه الأخير بها، قال إنه كان يشارك في تصوير بمشهد بآخر عمل فني شارك فيه، وأخبر الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة أنه يرغب في العودة إلى بيته للاطمئنان على زوجته: "قلتلها كنت في التصوير، قالتلي عشان كده البيت كان مضلم، وتاني يوم ماتت".