ماذا تعرفين عن كأس الحيض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

شهدت الأسواق في الآونة الأخيرة انتشار منتج جديد يُعرف باسم "كأس الحيض" "Menstrual Cup". فما هو؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن كأس الحيض عبارة عن وعاء مخروطي الشكل مصنوع من السليكون أو البلاستيك أو اللاتكس، يتم إدخاله في المهبل وهو في حالة مطوية لينتفخ من تلقاء نفسه.

وأضافت المجلة الألمانية أن كأس الحيض يمثل بديلا لحفاضات الحيض أو التامبون، وهو يمتاز بأنه أقل تكلفة وأن استخدامه يدوم لمدة أطول؛ حيث إنه يمكنه تجميع كمية حيض أكبر من الحفاضات والتامبون.

Advertisements

وتبعا لغزارة الحيض يتعين على المرأة تنظيف كأس الحيض بمعدل يتراوح بين مرتين إلى 5 مرات يوميا أو بعد 12 ساعة على أقصى تقدير، وذلك بشطفه تحت ماء جار.

وقبل إدخال وإخراج كأس الحيض ينبغي تنظيف الأيدي بواسطة غسول ذي أُس هيدروجيني محايد "pH".

وحتى حلول موعد الحيض التالي، يجب غلي كأس الحيض، ثم حفظه في حافظة من القطن بحيث يكون محميا من الضوء.