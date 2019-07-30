رشوان توفيق: زوجتي جلست على كرسي متحرك مرة واحدة من أجل السيسي

قال الفنان القدير رشوان توفيق، إن زوجته الراحلة مؤخرًا، لم تجلس على كرسي متحرك إلا عندما نزلت لتنتخب الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية عام 2014.

وأضاف توفيق، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc": "كنت بسندها وكانت بتقول النهارده عيد، وكانت نازلة مخصوص عشان الرئيس السيسي، وكنت ماسكها من إيدها".

وتابع أنها لم تتمكن من النزول في أي انتخابات مرة أخرى بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2014 بسبب شدة المرض عليها.

ووجَّه الفنان الكبير، الشكر للرئيس السيسي؛ حيث أرسل مندوبًا عنه لحضور عزاء زوجته الراحلة: "لم أكن أتصور أن يتفضل عليّ الله بهذا، مصر كلها حضرت العزاء، وأشكر الرئيس السيسي".

وقال "رشوان"، أيضًا، إنه لم يخن زوجته أبدًا: "بقالي 62 عمري ما بصيت لمرأة غيرها، كل ما تكبر أحبها أكتر، ادتني عمرها كله، وكانت بتحافظ على كرامتي".