بعد وفاة زوجته.. رشوان توفيق يبكي على الهواء: "شالتني في أقسى الظروف"

بكى الفنان القدير رشوان توفيق، على الهواء، في أول ظهور إعلامي له بعد وفاة زوجته، حزنًا عليه، وذلك خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc".

وقال "رشوان": "شالتني في أقسى الظروف، وعشان كده من ساعة ما ماتت وأنا مش مظبوط، عمري ما فكرت أخونها أبدًا، وكانت بتقول أحلى جمل وكلام".

وأضاف أن والد زوجته الراحلة رباها على الأخلاق والشرف والجدية الشديدة، حيث أنجب 7 بنات كانت هي إحداهن.

كما قال رشوان توفيق، إن زوجته كانت تقود السيارة، حيث كان يخشى من ذلك: "اشترينا عربية من جدة وزارت بيها سيدنا رسول الله، وأنا سافرت على قطر، اتعلمت السواقة وكانت بتسافر بينا لإسكندرية وبورسعيد وكانت سواقة ماهرة، كانت كل شيء في حياتي، وكانت مسؤولة عن جهاز البنات وفساتين جوازهم".