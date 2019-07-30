الامارات | حيل موضة لإخفاء الكرش

شكرا لقرائتكم خبر عن حيل موضة لإخفاء الكرش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد الكرش من الأسباب الرئيسة التي تُفسد أناقة المظهر، حتى مع ارتداء ملابس فخمة.

وقالت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف إنه يمكن للمرأة إخفاء الكرش ببعض حيل الموضة، أبرزها ارتداء قطع فوقية تزدان بتقليمات طولية، في حين تتسبب التقليمات العرضية في إبراز الكرش. وللسبب ذاته ينبغي أيضاً الابتعاد عن النقوش المستديرة.

وأضافت جيرلوف أنه يمكن إخفاء الكرش من خلال الإطلالة الداكنة الكاملة، كتوب وسروال باللون الأسود، حيث تعمل هذه التوليفة على إطالة القوام بصرياً، ومن ثم يبدو القوام أكثر نحافة ورشاقة.

ومن الحيل الأخرى لإخفاء الكرش ارتداء قطعة فوقية يصل طولها إلى الخصر، وذات خامة انسيابية كالحرير والشيفون، بينما ينبغي الابتعاد عن الخامات التي تلتصق بالجسم أو الخامات المطاطة (ستريتش)، نظراً لأنها تسلط الضوء على الكرش.