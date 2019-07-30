الامارات | «واسيني» صالح كرامة في جمعية الصحفيين

شكرا لقرائتكم خبر عن «واسيني» صالح كرامة في جمعية الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت جمعية الصحفيين في فرعها بأبوظبي أخيراً عرض مسرحية «واسيني»، من تأليف وإخراج عضو الجمعية المؤسس رئيس مسرح أبوظبي صالح كرامة العامري. وأثنى الروائي علي أبوالريش عضو مجلس الشرف لجمعية الصحفيين على النص المسرحي والمعالجة وأداء الممثلين من المواهب الشابة، وقوة استخدامهم العربية الفصحي بسلاسة، وبالطرح الحضاري للمؤلف، مشيداً بتاريخه الأدبي المسرحي ونجاحاته.

وقال أمين السر العام لجمعية الصحفيين الإماراتية الإعلامي عبدالرحمن نقي، يعد العرض جزءاً من النشاط الثقافي للجمعية، الذي يهدف إلى تشجيع الزملاء على عرض أعمالهم الفنية المتنوعة على جمهور الصحفيين وأسرهم والعامة، ولمعرفة تطور المسرح الإماراتي وإبراز دوره ورسالته في المجتمع.

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وأشار نقي إلى أن الحضور الكبير من الزملاء وأسرهم لمشاهدة العرض الذي استمر أكثر من 20 دقيقة؛ شجع فريق المسرحية على الابداع في إخراج العرض بطريقة سهلة ومبهرة وواقعية دون تكلف.

وأضاف صالح كرامة العامري، أن المسرحية تدور في قالب اجتماعي يناقش فكرة العمل الجماعي من خلال أشخاص يمتهنون التسول، ويدخلون في محاسبة مجتمعية عندما يرفضها المجتمع، ويعتبر أن التسول مهنة دخيلة عليه. ونوه كرامة بأن فريق العرض سيواصل تقديم المسرحية في أنحاء الدولة.

تضم المسرحية 10 ممثلين، يقف أكثرهم في خلفية المسرح وظهورهم نحو الجمهور كأنهم نماذج من الناس لا يعنيهم ما يجري على خشبة المسرح التي تمثل المجتمع والحياة.