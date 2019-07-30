الامارات | الإمارات للعطلات.. تبحر بضيوفها ونجوم الفن

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للعطلات.. تبحر بضيوفها ونجوم الفن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفر الإمارات للعطلات لعملائها فرصة فريدة للوجود مع نجوم الفن العرب على متن سفينة واحدة، من خلال رحلة «ستارز أون بورد» البحرية. وكونها وكيلاً لتسويق برامج هذه الرحلة المميزة، طرحت الإمارات للعطلات برنامجاً فريداً لمدة خمس ليالٍ، بأسعار تبدأ من 10 آلاف و960 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.

وتوفر الرحلة للمشاركين فرصة مميزة وحصرية للالتقاء وجهاً لوجه مع عدد من ألمع نجوم الفن العرب، بمن فيهم كاظم الساهر، ووليد توفيق، وشيرين، وناصيف زيتون، وملحم زين، ونجوى كرم، ومايا دياب، ونادر الأتات، وهادي خليل، وعامر زيان، ونور الزين، وعازفة الكمان فانيسا، وغيرهم.

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وستتم هذه الرحلة المميزة على متن السفينة «ذي نرويجيان بيل»، إحدى سفن نرويجيان للرحلات البحرية، بالتعاون مع مجموعة MBC التلفزيونية. وخلال الرحلة، يحيي الفنانون المشاركون حفلات وعروضاً موسيقية متنوعة، لتكون هذه الرحلة فرصة العمر للمشاركين.

وتشمل برامج الإمارات للعطلات الخاصة في رحلة «ستارز أون بورد» خمس ليالٍ على متن السفينة، وحضور جميع العروض الفنية، والوجبات اليومية، وتذكرة السفر جواً ذهاباً وإياباً مع «طيران الإمارات» إلى برشلونة التي ستنطلق منها الرحلة، وإقامة فندقية لليلة واحدة في المدينة، إضافة إلى فرصة استكشاف المدن الأوروبية التاريخية، التي ترسو السفينة في موانئها. كما توفر الإمارات للعطلات برامج إقامة في برشلونة وغيرها من الوجهات، قبل أو بعد الرحلة البحرية، بأسعار إضافية.

وستبحر السفينة من برشلونة في 21 أغسطس المقبل، ثم تتابع خط سيرها إلى مدينة كان الفرنسية، ومنها إلى كالياري عاصمة جزيرة سردينيا، وبعدها إلى بالما دي مايوركا الإسبانية، ثم تعود إلى برشلونة.