الامارات | ميغان تعرض «نساء التغيير» على غلاف مجلة فوغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ميغان تعرض «نساء التغيير» على غلاف مجلة فوغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قصر بكنغهام إن ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، اختارت أن تعرض صور 15 امرأة ترى أنهن «قوى من أجل التغيير» على غلاف عدد شهر سبتمبر من مجلة فوغ البريطانية، التي تتولى رئاسة تحريرها بشكل شرفي.

وظلت ميغان دوقة ساكس، التي وضعت أول طفل لها في مايو، تعمل سبعة أشهر مع ادوارد إينينفول، رئيس تحرير «فوغ»، بشأن هذا العدد.

وقالت ميغان الممثلة السابقة (37 عاماً) في بيان إنها سعت لتوجيه تركيز عدد سبتمبر، الذي يكون عادة أكثر أعداد السنة قراءة، على «القيم والقضايا والشخصيات التي تؤثر في العالم اليوم».

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وسيبرز غلاف المجلة، التي ستكون متاحة للجمهور في الثاني من أغسطس، أسماء مثل النشطة الشابة في مجال التغير المناخي جريتا ثونبرج، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، والملاكمة رملا علي، والممثلة والمدافعة عن حقوق المرأة سلمى حايك، والكاتبة شيماماندا نجوزي أديشي، والراقصة الأولى في فرقة الباليه الملكية البريطانية فرانشيسكا هايوارد، والعارضة واللاجئة السابقة أدوت أكيش.

ويتضمن العدد أيضاً «حواراً صريحاً» بين ميغان وسيدة الولايات المتحدة الأولى سابقاً، ميشيل أوباما، ومقابلة مع جين جودل العالمة المخضرمة في مجال سلوك الحيوانات الرئيسيات.

• عملت ميغان 7 أشهر مع رئيس تحرير «فوغ» بشأن هذا العدد.