شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح العيسائي والشامسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام راشد حميد العيسائي، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله هزاع إلى كريمة محمد سليمان الشامسي. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة أفراح زاخر بمدينة العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وحشد كبير من الأهل والأصدقاء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح العيسائي والشامسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.