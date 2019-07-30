الامارات | أفراح النعيمي والغيثي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح النعيمي والغيثي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام راشد سيف ناصر النعيمي، حفل استقبال بمناسبة زفاف ولده سيف إلى كريمة عبدالله حميد حارب الغيثي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة فندق دانات في العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع كبير من المدعوين، والأهل والأصدقاء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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