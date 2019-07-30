الامارات | هندي يعض ثعباناً ويمزقه بأسنانه

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال والد رجل هندي عضه ثعبان إن ابنه انتقم لنفسه وعض الثعبان وقتله. وقال الأب، بابو رام، إن ابنه، راج كومار، كان مسترخياً في منزله عندما تسلل الثعبان إلى منزله في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد، ولدغه. وأضاف الأب «الثعبان عضه، وفي المقابل عض هو الثعبان، وقطعه بأسنانه، ومزقه إرباً».
ونقلت الأسرة الرجل إلى مستشفى، وقالت وسائل إعلام إن حالته حرجة.
وذكرت تقارير أن الثعبان الذي لدغه من نوع ثعبان الجرذان، الذي يعتبره الخبراء غير سام عادة. وقال إن. بي. سينغ، طبيب راج كومار «هذا غريب بالتأكيد». وأضاف «رأيت أناساً يأتون مصابين بلدغة ثعبان، لكنني لم أر من قبل شخصاً عض ثعباناً ثم أحضره معه في كيس». وقام السكان لاحقاً بحرق الثعبان.
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