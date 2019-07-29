قلم وفرشاة وسائل وبودرة.. التطور الطبيعي لشكل القُبلة

في "اليوم العالمي للروج"، تتغير وتتنوع أشكال وألوان هذا المستحضر التجميلي على حسب الموضة العالمية، فهو بمثابة اختراع سحري لا تستغنى عنه النساء في أي مناسبة أيًا كانت، وسرعان ما يتحوَّل شكله المألوف بالنسبة لنا إلى أشكال غريبة، من قلم إلى فرشاة إلى سائل إلى بودرة، وفيما يلي نتعرف على رحلة تطور أشكال الروج من بدايتها حتى الآن..

في بادئ الأمر تقريبًا عام 1800 كان يستخلص أحمر الشفاه من الشمندر، فكان يصنع منزليًا ويضع في قنينة صغيرة، وكانت هذه من الطرق البدائية لصنع أحمر الشفاه.

ثم ظهر على شكل قلم في عام 1856 تقريبًا، أصبح قلم الحمرة الذي يحدد الشفاه من الأكثر رواجاً في عالم المكياج، عندها انتشرت صيحة تحديد الشفايف بتدرّج داكن ووضع الحمرة في نصف الشفاه بتدرج فاتح.

ثم أخذ شكل الإصبع الذي اعتدنا عليه سنة 1880، وكان أول من صنعه وأعلن عنه دار "Guerlain"، وقد صنع من الزبدة، العنب، والشمع.

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ظل على هذا الشكل المألوف إلى فترة طويلة.

في 1955 ظهر الروج السائل الذي يتم تطبيقه على الشفاه باستخدام فرشاة لأول مرة.

ثم ظهر بطلة جديدة في شكل أحمر الشفاه البودرة وكانت هذه آخر أشكاله الذي عرف في الأسواق تقريبًا في عام 2017.