ضمن "احميها من الختان".. انطلاق حملة طرق الأبواب لـ3 أيام

انطلقت اليوم الإثنين، حملة طرق الأبواب، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 29 إلى 31 يوليو على مستوى قري مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، تحت شعار "احميها من الختان".

يأتي ذلك في إطار جهود حملة "احميها من الختان"، التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة.

الحملة زارت مدينة "بيلا وقري الكراكات والكوم الطويل وابشان والعالمية بمركز بيلا ومدينة الحامول وقري تفتيش ابوسكين وغرب تيرة وكوم الحجر والبنا والأبعادية بمركز الحامول ومدينة البرلس وقري الحماد والربع وبرج البرلس والساحل البحري والساحل القبلي بمركز البرلس ومدينة الرياض وقري البشاير والحصفة والعباسية والمثلث والوزارية بمركز الرياض".

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استهدفت الحملة 8602 سيدة و7203 رجلا و10119 طفلا، ليكون الإجمالى 25924.

وعلى هامش الحملة، نظمت ندوة بالتعاون مع مجلس مدينة بيلا حول "مناهضة ختان الإناث"، ومن أهم ما تطرقت إليه الندوة الرسائل الإعلامية لحملة احميها من الختان وجرى شرح مفصل لكل رسالة والأضرار الجسدية والنفسية، التي تحدث للفتاة عند إجرائها لعملية الختان. كما جرت مناقشة الإطار القانوني لقضايا العنف ضد المرأة عامة وقضية ختان الإناث خاصة.

جدير بالذكر أن حملة "احميها من الختان"، بدأت نشاطها في يوم ١٤ يونيو الماضي، وتضمنت العديد من الفعاليات للتوعية بأضرار وعقوبة إجراء ختان الإناث.