توصل مجموعة من علماء الطب في الولايات المتحدة، أن بعض النباتات تساعد في فقدان الوزن منها كما ذكرها موقع "روسيا اليوم".
خليط من القرفة والكمون والقرنفل
أثبت العلماء أنه لتخفيض الوزن يمكن استخدام خليط من القرفة والكمون والقرنفل، إذا أخذنا 50 جراما من كل منها ومن ثم تجفيفها على وبعد ذلك طحنها، ثم تحضير وتناول مشروب منها، فإنه يساعد في تخفيض الوزن. توضع ملعقة شاي من هذا المسحوق في كوب ماء مغلي وبعد أن يبرد قليلا يجب تناوله على الريق يوميا.
القرنفل
يمكن الاستفادة من القرنفل كمادة مخفضة للوزن، لاحتوائه على مواد مفيدة من الألياف الغذائية والبروتينات والكربوهيدرات، ولاحتوائه على العديد من الفيتامينات منها "C"، مغلي النباتات مع القرنفل يخفض مستوى الكوليسترول والسكر في الدم، ما يساعد على تنشيط عملية التمثيل الغذائي.
ويجب الحذر عند شرب القرنفل لأنه قد يسبب الحساسية لبعض الأشخاص حال الإفراط في تناوله.
كانت هذه تفاصيل خبر منها القرنفل.. نباتات تساعد في إنقاص الوزن الزائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.