"ممكن أعمل لجوزي متعدد العلاقات الجنسية عمل؟".. الإفتاء تُجيب

"ممكن أعمل لجوزي عمل".. رسالة فاجأت محمود شلبي أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية، من سيدة تشتكى له من أن زوجها متعدد العلاقات بنساء سيئات السمعة وأنها تحدثت معه أكثر من مرة في هذا الأمر، متسائلة: "هل يجوز شرعاً أن أذهب إلى أحد المشايخ لعمل حجاب أو ما شابه ذلك حتى أمنعه عن مثل هذه الأفعال؟".

وقال شلبي، خلال البث المباشر الذي عرضته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع "فيس بوك"، إنه لا يجوز علاج الأخطاء بأخطاء أخرى، بل عليك بكثرة الدعاء له بالهداية، وكذلك اختيار الوقت المناسب للنصح بدون ملل، موضحًا أنه لا يجوز الذهاب إلى مثل هؤلاء من المشايخ، مضيفًا: "لو أمكن تدخل أحد الأهل أو الأصدقاء في محاولة للتأثير عليه، مع الصبر عليه بما هو صالح لحياتكما الزوجية".

وأشار أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتفية، إلى أنه ورد عن أبي هريرة قول "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم".